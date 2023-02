Bruce Willis, come sta. La mamma: «Mio figlio ormai non mi riconosce più ed è diventato aggressivo» (Di lunedì 27 febbraio 2023) Bruce Willis e la sua malattia: la star "Die Hard", a cui è stata diagnosticata la demenza frontotemporale, sta sempre peggio. Marlene Willis, la madre dell'attore, sostiene che... Leggi su leggo (Di lunedì 27 febbraio 2023)e la sua malattia: la star "Die Hard", a cui è stata diagnosticata la demenza frontotemporale, sta sempre peggio. Marlene, la madre dell'attore, sostiene che...

