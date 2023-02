Brexit, nuovo accordo Ue-Regno Unito sul Protocollo Irlanda del Nord (Di lunedì 27 febbraio 2023) LONDRA (Regno Unito) (ITALPRESS) – La Commissione Europea e il Governo del Regno Unito hanno raggiunto un accordo politico per la revisione del Protocollo per l’Irlanda del Nord, l’intesa post-Brexit fra Londra e Bruxelles. “Si tratta di un insieme completo di soluzioni congiunte volte ad affrontare, in modo definitivo, le sfide pratiche affrontate dai cittadini e dalle imprese dell’Irlanda del Nord, fornendo loro certezza e prevedibilità durature”, spiega la Commissione in una nota.Le soluzioni congiunte riguardano, tra l’altro, nuove disposizioni in materia di dogane, agroalimentare, farmaci, IVA e accise, oltre a strumenti specifici “volti a garantire che la voce della popolazione ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 27 febbraio 2023) LONDRA () (ITALPRESS) – La Commissione Europea e il Governo delhanno raggiunto unpolitico per la revisione delper l’del, l’intesa post-fra Londra e Bruxelles. “Si tratta di un insieme completo di soluzioni congiunte volte ad affrontare, in modo definitivo, le sfide pratiche affrontate dai cittadini e dalle imprese dell’del, fornendo loro certezza e prevedibilità durature”, spiega la Commissione in una nota.Le soluzioni congiunte riguardano, tra l’altro, nuove disposizioni in materia di dogane, agroalimentare, farmaci, IVA e accise, oltre a strumenti specifici “volti a garantire che la voce della popolazione ...

