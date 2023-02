Brexit, nuovo accordo sulle relazioni commerciali per l'Irlanda del Nord: ecco cosa cambia (Di lunedì 27 febbraio 2023) Prende il nome di «Windsor Framework» la carta sottoscritta oggi dal primo ministro conservatore Rishi Sunak e dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, che ha detto: “Protetgge i rispettivi mercati” Leggi su lastampa (Di lunedì 27 febbraio 2023) Prende il nome di «Windsor Framework» la carta sottoscritta oggi dal primo ministro conservatore Rishi Sunak e dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, che ha detto: “Protetgge i rispettivi mercati”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MCampomenosi : Ma come?!? @repubblica e quelli schierati sempre dalla parte giusta, nei giorni scorsi ci dicevano che la mancanza… - Open_gol : La presidente della Commissione Ursula von der Leyen è volata a Londra per firmare l'intesa con il premier britanni… - gatasch : RT @MCampomenosi: Ma come?!? @repubblica e quelli schierati sempre dalla parte giusta, nei giorni scorsi ci dicevano che la mancanza di fru… - repubblica : RT @eziomauro: Brexit, Von der Leyen a Londra: c'è un nuovo accordo sull'Irlanda del Nord. Tè con re Carlo. Ma Sunak rischia tutto: ecco pe… - Dome689 : RT @TgLa7: == #Brexit, #Sunak: 'Inizio nuovo capitolo in relazioni con #Ue. Abbiamo cambiato il Protocollo su Irlanda del Nord' https://t.c… -