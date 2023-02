Brexit, la grande crisi del Regno Unito: investimenti al palo, deficit commerciale da record e recessione in vista (tra gli scioperi). Il 65% vuole un referendum per tornare in Ue (Di lunedì 27 febbraio 2023) Non è certo un’isola felice quella che hanno trovato il re Carlo III e il premier Rishi Sunak nei loro nuovi recenti incarichi: prospettive di recessione, investimenti sfumati, stop alle esportazioni e inedite lotte sindacali attraversano la dorsale del Regno Unito post Brexit, definita nei giorni scorsi “un completo disastro” dal finanziere inglese Guy Hands, fondatore del private equity Terra Firma. “L’unica maniera per far funzionare la Brexit sarebbe stata una completa deregolamentazione del Regno Unito per trasformarlo in una specie di Singapore”, ha detto Hands, “ma non sarebbe mai successo” perché lo smantellamento del sistema sanitario, della regolamentazione del lavoro e dei sistemi educativi non sarebbero mai stati accettati dalla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 febbraio 2023) Non è certo un’isola felice quella che hanno trovato il re Carlo III e il premier Rishi Sunak nei loro nuovi recenti incarichi: prospettive disfumati, stop alle esportazioni e inedite lotte sindacali attraversano la dorsale delpost, definita nei giorni scorsi “un completo disastro” dal finanziere inglese Guy Hands, fondatore del private equity Terra Firma. “L’unica maniera per far funzionare lasarebbe stata una completa deregolamentazione delper trasformarlo in una specie di Singapore”, ha detto Hands, “ma non sarebbe mai successo” perché lo smantellamento del sistema sanitario, della regolamentazione del lavoro e dei sistemi educativi non sarebbero mai stati accettati dalla ...

