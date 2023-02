Brexit finalmente completa, cosa prevede l'accordo sul protocollo dell'Irlanda del Nord (Di lunedì 27 febbraio 2023) Dopo anni di trattative la Commissione europea e il governo britannico hanno raggiunto un accordo politico di principio sul cosiddetto quadro di Windsor. Si tratta di un insieme di soluzioni congiunte ai problemi creati dal protocollo sull'... Leggi su today (Di lunedì 27 febbraio 2023) Dopo anni di trattative la Commissione europea e il governo britannico hanno raggiunto unpolitico di principio sul cosiddetto quadro di Windsor. Si tratta di un insieme di soluzioni congiunte ai problemi creati dalsull'...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... robreg1 : RT @ilfoglio_it: La presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, e il premier britannico, Rishi Sunak, hanno trovato l'accordo sul P… - ilfoglio_it : La presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, e il premier britannico, Rishi Sunak, hanno trovato l'accord… - ilfoglio_it : Ursula von der Leyen va nel Regno Unito per incontrare il premier britannico, Rishi Sunak. L'obiettivo è trovare un… - PazzoPerDomani : Scozia ma non solo, @MarziaMaccaferr racconta come nel post #Brexit sta finalmente iniziando la nuova stagione brit… -