Brevetti, si cambia: dal 1 giugno procedura Ue per tutti (Di lunedì 27 febbraio 2023) (Adnkronos) – Brevetti. Dal 1 giugno prossimo saranno operativi il Tribunale Unificato dei Brevetti e il nuovo Brevetto Unitario Europeo. Quest'ultimo – rilasciato dall'Ufficio Europeo dei Brevetti di Monaco – permetterà di ottenere una protezione brevettuale uniforme attraverso una procedura centralizzata per tutti gli Stati UE che hanno aderito all'iniziativa (finora 25). Non sarà pertanto più necessario ottenere la convalida in ogni singolo Paese; un vantaggio non da poco. Il Tribunale Unificato avrà competenza esclusiva in tema di validità, ed eventuale contraffazione, di un brevetto e le sue decisioni avranno efficacia in tutti gli Stati aderenti. La speranza è che le nuove strutture e procedure, per quanto limitate all'area UE, rendano più efficiente ed ...

