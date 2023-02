Brescia, sedicenne egiziana pubblica su TikTok video senza velo: il padre la picchia selvaggiamente (Di lunedì 27 febbraio 2023) Il padre, riporta il Giornale di Brescia , è stato al momento denunciato a piede libero. Sul caso indagano i carabinieri, intervenuti nell'abitazione della famiglia di origini egiziane, e la Procura ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 27 febbraio 2023) Il, riporta il Giornale di, è stato al momento denunciato a piede libero. Sul caso indagano i carabinieri, intervenuti nell'abitazione della famiglia di origini egiziane, e la Procura ...

