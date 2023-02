Brescia | posta video senza velo su TikTok | 16enne picchiata dal padre

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 27 febbraio 2023) Milano, 27 feb. (Adnkronos) - Ha pubblicato suunin cui apparivaila coprirle la testa, ma quando illo ha saputo l'hafino a mandarla in ospedale. E' accaduto domenica sera aad una ragazzina di 16 anni di origini egiziane. A riportare il fatto, il Giornale di. Ad avvisare l'uomo sarebbero stati alcuni parenti rimasti a vivere in Egitto, che hanno visto ilsui social. La ragazzina ha chiesto aiuto inviando un messaggino ad una amica, che ha subito chiamato i soccorsi. Ilè stato denunciato a piede libero, mentre la 16 enne è stata trasportata in ospedale e quindi trasferita in una comunità protetta.