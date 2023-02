Brava Camila! Giorgi rompe il digiuno: a Merida arriva il quarto titolo in carriera (Di lunedì 27 febbraio 2023) Camila Giorgi torna ad alzare un trofeo, un anno e mezzo dopo l'ultima volta. La tennista maceratese, 31 anni, si è aggiudicata nella notte italiana il titolo Wta 250 sul cemento di Mérida, in Messico. Leggi su gazzetta (Di lunedì 27 febbraio 2023) Camilatorna ad alzare un trofeo, un anno e mezzo dopo l'ultima volta. La tennista maceratese, 31 anni, si è aggiudicata nella notte italiana ilWta 250 sul cemento di Mérida, in Messico.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : BRAVA CAMILA ?????? Raggiunge la finale al WTA Merida la nostra Camila Giorgi! Superata in 2 set Siniakova… - BananitaMayu : RT @Eurosport_IT: BRAVA CAMILA ?????? Raggiunge la finale al WTA Merida la nostra Camila Giorgi! Superata in 2 set Siniakova #EurosportTENNI… - MartinaScarafo4 : RT @Eurosport_IT: BRAVA CAMILA ?????? Raggiunge la finale al WTA Merida la nostra Camila Giorgi! Superata in 2 set Siniakova #EurosportTENNI… - AbruzzoNomade : RT @Eurosport_IT: BRAVA CAMILA ?????? Raggiunge la finale al WTA Merida la nostra Camila Giorgi! Superata in 2 set Siniakova #EurosportTENNI… - EnricoMonachino : RT @Eurosport_IT: BRAVA CAMILA ?????? Raggiunge la finale al WTA Merida la nostra Camila Giorgi! Superata in 2 set Siniakova #EurosportTENNI… -