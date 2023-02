Braghettoni per James Bond

(Di lunedì 27 febbraio 2023) . In vista del settantesimo anniversario di Casino Royale, il primo libro della fortunatissima saga di 007 scritta tra gli anni 50 e 60, l'opera integrale di Ian Fleming è stata riscritta pensando al pubblico moderno: sono stati rimossi una serie di riferimenti razziali segnalati da alcuni cosiddetti "esperti di sensibilità", i sensitivity reader. Mentre l'editore Puffin discute dei libri di Roald Dahl da "ripulire" dal linguaggio potenzialmente offensivo - via i personaggi "grassi" o "brutti" anche se, spiace dirlo, non spariranno per questo dal mondo reale nè la bruttezza nè l'obesità - e decide di rendere "gender neutral" gli Oompa Loompa di "La fabbrica di cioccolato", anche tutti i thriller della spia più famosa del mondo verranno ripubblicati questa primavera grazie (si fa per dire) ai suggerimenti di alcuni “lettori espressione della sensibilità attuale”. La Ian Fleming ...

