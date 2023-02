Boxe, Jake Paul sconfitto per la prima volta: Tommy Fury vince per split decision (Di lunedì 27 febbraio 2023) Metti uno youtuber che fa la Boxe e il fratellastro del pugile più famoso in un ring in Arabia Saudita. Poi aggiungi Mike Tyson, Deontay Wilder e Cristiano Ronaldo sugli spalti. Risultato: milioni di telespettatori e un incasso da record per una sfida tra due atleti alle prime armi, ma con una popolarità mediatica senza precedenti. Jake Paul ha perso per la prima volta nella sua breve carriera di pugile e lo ha fatto non appena l’asticella sul ring si è alzata un minimo. A Diriyah Tommy Fury, fratellastro di Tyson, lo ha battuto per split decision dopo otto round equilibrati, che non hanno deluso le aspettative dell’enorme pubblico virtuale. Paul, youtuber, reduce da sei vittorie contro avversari appartenenti al mondo ... Leggi su sportface (Di lunedì 27 febbraio 2023) Metti uno youtuber che fa lae il fratellastro del pugile più famoso in un ring in Arabia Saudita. Poi aggiungi Mike Tyson, Deontay Wilder e Cristiano Ronaldo sugli spalti. Risultato: milioni di telespettatori e un incasso da record per una sfida tra due atleti alle prime armi, ma con una popolarità mediatica senza precedenti.ha perso per lanella sua breve carriera di pugile e lo ha fatto non appena l’asticella sul ring si è alzata un minimo. A Diriyah, fratellastro di Tyson, lo ha battuto perdopo otto round equilibrati, che non hanno deluso le aspettative dell’enorme pubblico virtuale., youtuber, reduce da sei vittorie contro avversari appartenenti al mondo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Boxe, #JakePaul sconfitto per la prima volta: Tommy #Fury vince per split decision. Ma è trionfo mediatico per e… - ita_insider : Il rapper Drake ha perso $ 400.000 in Bitcoin dopo aver perso una scommessa sull'incontro di boxe dello YouTuber Ja… - theshieldofspo1 : Jake Paul non ha cercato scuse nel commentare la sua prima sconfitta. #TSOS // #BOXE // #paulfury - tommasocoggiola : Serata particolare: Messi segna il 700esimo gol Jake Paul perde il match di boxe I Lakers vincono rimontando 30 pun… - theshieldofspo1 : Ecco i risultati completi della card di Jake Paul dall'Arabia Saudita! #TSOS // #Boxe // #paulfury -