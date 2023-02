Boxe femminile, raduno pre-Mondiale: le convocate azzurre (Di lunedì 27 febbraio 2023) L’Italia della Boxe femminile si prepara ai Mondiali a Nuova Delhi, in India, dal 14 al 26 marzo: sono 10 le azzurre della categoria élite ad essere state convocate per l’ultimo raduno di preparazione. Di seguito la lista completa: Bonatti Roberta, Sorrentino Giordana, Charaabi Sirine, Savchuk Olena, Testa Irma, Mesiano Alessia, Nicoli Rebecca, Canfora Assunta, Carini Angela, Gemini Melissa. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 27 febbraio 2023) L’Italia dellasi prepara ai Mondiali a Nuova Delhi, in India, dal 14 al 26 marzo: sono 10 ledella categoria élite ad essere stateper l’ultimodi preparazione. Di seguito la lista completa: Bonatti Roberta, Sorrentino Giordana, Charaabi Sirine, Savchuk Olena, Testa Irma, Mesiano Alessia, Nicoli Rebecca, Canfora Assunta, Carini Angela, Gemini Melissa. SportFace.

