Boxe femminile, le convocate dell'Italia per l'ultimo raduno in vista dei Mondiali: 10 azzurre al lavoro (Di lunedì 27 febbraio 2023) L'Italia della Boxe femminile si prepara agli ormai imminenti Mondiali, che avranno luogo a Nuova Delhi, in India, dal 14 al 26 marzo: sono 10 le azzurre della categoria élite ad essere state convocate per l'ultimo raduno di preparazione. Non è stata ancora diramata la lista delle partecipanti alla rassegna iridata. LE convocate dell'Italia ELITE femminile 1 48 BONATTI ROBERTA CP CS CARABINIERI 2 50 SORRENTINO GIORDANA CP CS CARABINIERI 3 52 CHARAABI SIRINE LZ FIAMME ORO 4 54 SAVCHUK OLENA AB SAULI Boxe 5 57 TESTA IRMA LZ FIAMME ORO 6 60 MESIANO ALESSIA LZ FIAMME ORO 7 60 NICOLI REBECCA (dal 03/03) LZ FIAMME ORO 8 63 CANFORA ASSUNTA LZ FIAMME ORO 9 66 CARINI ANGELA (dal ...

