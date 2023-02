Borse di studio università, adeguamento all’inflazione: importi più alti e aumento ?limiti massimi Isee e Ispe (Di lunedì 27 febbraio 2023) Il Ministero dell'università e della Ricerca ha deciso di aumentare gli importi minimi delle Borse di studio e i limiti massimi Isee e Ispe per l'accesso ai benefici relativi al diritto di studio per l'anno accademico 2023/2024, in seguito alla variazione media annua dell'indice generale Istat dei prezzi al consumo pari a +8,1%. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 27 febbraio 2023) Il Ministero dell'e della Ricerca ha deciso di aumentare gliminimi delledie iper l'accesso ai benefici relativi al diritto diper l'anno accademico 2023/2024, in seguito alla variazione media annua dell'indice generale Istat dei prezzi al consumo pari a +8,1%. L'articolo .

