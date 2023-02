Borsa: Europa parte positiva, Francoforte +0,93% (Di lunedì 27 febbraio 2023) Comincia bene la seduta sui listini europei. Francoforte guadagna lo 0,93%, Parigi lo 0,78% mentre Londra apre con un rialzo dello 0,48%. . 27 febbraio 2023 Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 27 febbraio 2023) Comincia bene la seduta sui listini europei.guadagna lo 0,93%, Parigi lo 0,78% mentre Londra apre con un rialzo dello 0,48%. . 27 febbraio 2023

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Borsa: Europa parte positiva, Francoforte +0,93%: Parigi apre a +0,78% - bizcommunityit : #Borse oggi in diretta | Europa in rialzo, anche il Ftse Mib. Spread in calo a 188 #finanzaemercati - Pippopiva2 : l'aumento dei profitti dell'industria americana degli armamenti si può vedere nei rialzi (di borsa) del 2022: Lockh… - MilanoFinanza : Borse oggi in diretta | Non si allentano le tensioni tra Usa e Cina, Europa attesa poco mossa - MilanoFinanza News… - manfred86331038 : @Rosalba_Falzone @GDF Fanno la ricevuta alla fine totale sono onnesti loro non vedi in Europa borsa di plastica -