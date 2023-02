Bonus Revisione Auto 2023: a chi spetta e come richiederlo (Di lunedì 27 febbraio 2023) Bonus Revisione Auto 2023: ecco a chi spetta il contributo e come può essere richiesto dai soggetti interessati. Scopriamolo. La normativa vigente stabilisce che la Revisione è obbligatoria e ha l’obiettivo di accertare la piena efficienza del veicolo stesso. Deve essere eseguita dopo 4 anni dalla prima immatricolazione e ogni due anni per le verifiche successive. Il Bonus Revisione Auto è un contributo erogato dal Governo per compensare l’aumento del costo della Revisione obbligatoria per Autoveicoli e motoveicoli. come può essere richiesto il Bonus Revisione Auto? Scopriamolo. Revisione ... Leggi su blowingpost (Di lunedì 27 febbraio 2023): ecco a chiil contributo epuò essere richiesto dai soggetti interessati. Scopriamolo. La normativa vigente stabilisce che laè obbligatoria e ha l’obiettivo di accertare la piena efficienza del veicolo stesso. Deve essere eseguita dopo 4 anni dalla prima immatricolazione e ogni due anni per le verifiche successive. Ilè un contributo erogato dal Governo per compensare l’aumento del costo dellaobbligatoria perveicoli e motoveicoli.può essere richiesto il? Scopriamolo....

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... luca_s_cag : RT @BarbaraRaval: VERGOGNA! C'è gente in fila alla Caritas ed il governo pensa a rimborsare ben 9,90 euro a chi ha fatto la revisione del… - BarbaraRaval : VERGOGNA! C'è gente in fila alla Caritas ed il governo pensa a rimborsare ben 9,90 euro a chi ha fatto la revisio… - Claudio44776061 : Bonus revisione auto di 9 , 95 euro ! Pratiche da fare per richiederlo: prendono i cittadini per il culo! Ma andassero a cacare ! - wam_the : Bonus revisione auto entro marzo: importo e come richiederlo - infoiteconomia : Bonus veicoli sicuri, ecco come fare per ottenere la revisione gratis -