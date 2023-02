Bonus investimenti pubblicitari. Le domande dall'1 al 31 marzo 2023. Ecco come funziona (Di lunedì 27 febbraio 2023) Al via le prenotazioni per il Bonus pubblicità 2023. Le richieste possono essere presentate dal 1° al 31 marzo 2023 tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate. I termini e le modalità... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 27 febbraio 2023) Al via le prenotazioni per ilpubblicità. Le richieste possono essere presentate dal 1° al 31tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate. I termini e le modalità...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AnnamariaTagli9 : @FratellidItalia Scusi cosa avreste fatto per questo paese! Gli sbarchi non si sono mai fermati, investimenti zero,… - startzai : RT @Agenzia_Entrate: #Bonus #pubblicità 2023 ai blocchi di partenza: dal 1° al 31 marzo al via le #richieste per accedere al #credito d'imp… - Agenzia_Entrate : #Bonus #pubblicità 2023 ai blocchi di partenza: dal 1° al 31 marzo al via le #richieste per accedere al #credito d'… - FrancoLaureana : Bonus investimenti pubblicitari. Domande dal 1° al 31 marzo 2023 - Andrea_V_73 : @chiccotesta Per chi ha introdotto questo bonus la cultura, la conoscenza sono 'nemici'. Cmq oggi istruzione e sani… -