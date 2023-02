Bonus INPS 700€: di che si tratta e tutto quel che è importante sapere | Sconvolti dalla novità (Di lunedì 27 febbraio 2023) Un Bonus INPS che ti fa cadere in trappola. Ecco perché non bisogna farsi ingannare dalle email che arrivano all’improvviso. Recentemente ha cominciato a circolare una email piuttosto singolare spedita apparentemente dall’INPS. L’email promette la percezione di un Bonus da 700 euro a chi la riceve, chiedendo alcuni dati per la percezione. Attenti alla trappola. Nuovo Bonus INPS da 700 Euro – IlovetradingLe truffe tramite email sono estremamente subdole nel gettare le loro esche, ma soprattutto si adattano ai tempi che corrono. In un momento storico in cui si parla tantissimo di Bonus INPS e statali, alcuni truffatori hanno cominciano a sfruttare il nome dell’Ente Nazionale di Previdenza Sociale a loro vantaggio. Si ... Leggi su ilovetrading (Di lunedì 27 febbraio 2023) Unche ti fa cadere in trappola. Ecco perché non bisogna farsi ingannare dalle email che arrivano all’improvviso. Recentemente ha cominciato a circolare una email piuttosto singolare spedita apparentemente dall’. L’email promette la percezione di unda 700 euro a chi la riceve, chiedendo alcuni dati per la percezione. Attenti alla trappola. Nuovoda 700 Euro – IlovetradingLe truffe tramite email sono estremamente subdole nel gettare le loro esche, ma sopratsi adattano ai tempi che corrono. In un momento storico in cui si parla tantissimo die statali, alcuni truffatori hanno cominciano a sfruttare il nome dell’Ente Nazionale di Previdenza Sociale a loro vantaggio. Si ...

