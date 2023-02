Bonus chef: domande da oggi e fino al prossimo 3 aprile (Di lunedì 27 febbraio 2023) ... fino a un massimo di 6mila euro, per determinate tipologie di beni e servizi, che ha trovato le regole attuative in un decreto pubblicato lo scorso 15 settembre in Gazzetta Ufficiale (vedi articolo "... Leggi su fiscooggi (Di lunedì 27 febbraio 2023) ...a un massimo di 6mila euro, per determinate tipologie di beni e servizi, che ha trovato le regole attuative in un decreto pubblicato lo scorso 15 settembre in Gazzetta Ufficiale (vedi articolo "...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FrancoLaureana : Bonus chef: domande da oggi e fino al prossimo 3 aprile - LavoroFisco : Bonus chef: domande dal 27 febbraio al 3 aprile 2023 - infoiteconomia : Bonus chef: come presentare le domande dal 27 febbraio - infoiteconomia : Bonus chef 2023, domande dalla prossima settimana - GiorgioaSnaide7 : @rubio_chef @GiorgiaMeloni È andata ad offrire il bonus cocaina. Per non stancarsi. La guerra darà lunga. -