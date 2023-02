Bonus Carburante Autotrasporto al 20% sul GNL (Di lunedì 27 febbraio 2023) È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 21 febbraio il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei ...//Carburantebus2022.consap.it ). Per la presentazione delle istanze di contributo è ... Leggi su pmi (Di lunedì 27 febbraio 2023) È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 21 febbraio il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei ...//bus2022.consap.it ). Per la presentazione delle istanze di contributo è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Salvitus1 : RT @VinnieVegaPF: @dottorbarbieri @rubino7004 @MagisterZatta @marcantonio_83 OK, l’auto ha le gomme a terra e non c’è più carburante nel se… - VinnieVegaPF : @dottorbarbieri @rubino7004 @MagisterZatta @marcantonio_83 OK, l’auto ha le gomme a terra e non c’è più carburante… - infoiteconomia : Bonus carburante autotrasporto persone 2023: come funziona, domanda - infoiteconomia : Bonus carburante per autotrasporto di persone - izzo_mc : @gildacana Ma mettere ‘sti soldi per lo sconto sul carburante o sostenere il super bonus no, eh? -