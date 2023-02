Bonus benzina 2023 | esclusa l’esenzione contributiva | rimane solo quella fiscale

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 27 febbraio 2023) Per ilarrivano alcune importanti novità per i cosiddetti, almeno sotto il profilo delle tasse, che i contribuenti vi devono pagare sopra. Nel corso del nuovo anno, infatti, è stata: l’agevolazione, comunque vada, continua ancora ad operare sul piano. Queste importanti novità sono state introdotte direttamente all’interno del testo di conversione del Decreto Legge Carburanti, che è stato approvato alla camera lo scorso 21 febbraioCarburanti, cosa cambia nelQualche piccola novità, nel, per i cosiddetti– anche conosciuti come buoni carburanti -, che devono adattarsi alle ...