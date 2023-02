Bonus 200 euro, rischio beffa per i docenti: il governo lo richiede indietro ai 100mila che hanno superato i 35mila euro di reddito (Di lunedì 27 febbraio 2023) Lo scorso luglio, il governo Draghi ha distribuito 200 euro ai lavoratori dipendenti con un reddito annuo da lavoro fino a 35mila euro lordi. Tuttavia, sei mesi dopo, l'esecutivo di Giorgia Meloni sta recuperando a rate da 25 euro mensili sullo stipendio il Bonus dato a chi a fine anno ha superato lo scaglione previsto dal decreto Aiuti bis. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 27 febbraio 2023) Lo scorso luglio, ilDraghi ha distribuito 200ai lavoratori dipendenti con unannuo da lavoro fino alordi. Tuttavia, sei mesi dopo, l'esecutivo di Giorgia Meloni sta recuperando a rate da 25mensili sullo stipendio ildato a chi a fine anno halo scaglione previsto dal decreto Aiuti bis. L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... orizzontescuola : Bonus 200 euro, beffa per i docenti: governo lo richiede indietro ai 100mila che hanno superato i 35mila euro di re… - kiara86769608 : Bonus 200 euro, beffa per gli insegnanti: il governo lo sta chiedendo indietro ai 100mila che hanno superato i 35mi… - daechwiten : @arlwcchinq AURO STO MORWNDO STIAMO FACWNDO LA STESSA BUILD IGUALE IDENTICA tranne per il dendro dmg bonus. Credo d… - Affaritaliani : Economia - Bonus 200 euro: a chi spetta e quando arriverà - FGfvipparty : Specifica sui punteggi: - puntata di lunedì: 200 punti superbonus per 'costume originale' ad entrambi i team - p… -