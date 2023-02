"Bonaccini ci farà vincere". L'ultima profezia sbagliata di Fassino (Di lunedì 27 febbraio 2023) L'ex segretario dei Ds si era schierato con Bonaccini: "Il segretario di cui abbiamo bisogno". Ma ancora una volta la sua previsione è stata smentita. Le ironie della rete Leggi su ilgiornale (Di lunedì 27 febbraio 2023) L'ex segretario dei Ds si era schierato con: "Il segretario di cui abbiamo bisogno". Ma ancora una volta la sua previsione è stata smentita. Le ironie della rete

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... il_cappellini : Comunque vada a finire, chi guiderà il Pd avrà un problema politico da affrontare: se vince Schlein, lo farà contro… - FalconePizzo : RT @mrctrdsh: Schlein ha vinto le ‘popolarie’ del Pd perché non si sa quel che farà, Bonaccini ha perso perché si sa quel che non farà. Ve… - aleviola19 : RT @Gimpel40229645: @spighissimo #EllySchlein non mi convince molto ma rispetto a #Bonaccini lo ritengo un passo avanti, vedremo. Il @pdnet… - silviovenezian1 : #Bonaccini ti hanno fatto le scarpe, dopo la prima votazione si sono tutti organizzati per farti fuori promovendo u… - BiagioRicciard1 : RT @strange_days_82: Incredibile che abbia vinto questa,non ha il benchè minimo contatto con la realtà. La buona notizia è che il PD probab… -