(Di lunedì 27 febbraio 2023) Mancava la ciliegina sulla torta al Bologna di Thiago Motta: è arrivata ieri con la vittoria per 1-0 contro l’Inter allo Stadio...

Qualche tempo fa sarebbe stato impensabile giocare e vincere senza Arnautovic ,invece i rossoblù stanno dimostrando di essere all'altezza anche senza la propria punta di diamante.al Bologna ...infatti i rossoblù sono al nono posto in classifica in attesa che giochino le altre: in pochi l'avrebbero detto anche solo qualche mese fa.

Bolognamania: ora l’Europa è davvero vicina | Serie A Calciomercato.com

Bolognamania: finalmente di nuovo Roberto Soriano | Serie A ... Calciomercato.com

Bolognamania: non basta Orsolini | Serie A Calciomercato.com

Bolognamania: nel segno di Orsolini | Serie A Calciomercato.com

Bolognamania: Dzemaili non se n'è mai andato Calciomercato.com

Iscrizione avvenuta con successo. A Roberto Soriano è bastato solo sentire il suo nome per emozionarsi e non riuscire a trattenere le lacrime: il ricordo di Sinisa Mihajlovic da parte del giocatore ro ...