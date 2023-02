Bologna, Orsolini manda ko l’Inter: esultanza incontenibile | Video (Di lunedì 27 febbraio 2023) Riccardo Orsolini, attaccante del Bologna, match-winner della partita contro l'Inter. Negli spogliatoi, poi, gioia sfrenata dell'ex Ascoli! Leggi su pianetamilan (Di lunedì 27 febbraio 2023) Riccardo, attaccante del, match-winner della partita contro l'Inter. Negli spogliatoi, poi, gioia sfrenata dell'ex Ascoli!

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CB_Ignoranza : Dopo la sconfitta fatale dello scorso anno, l’Inter cade ancora a Bologna con un gol di un Orsolini in stato di gra… - ZZiliani : #Bologna maledetta per #Inzaghi. Dopo #Sansone (più papera di #Radu) è oggi Orsolini a condannare l’#Inter al k.o.;… - geniazze : RT @ZZiliani: #Bologna maledetta per #Inzaghi. Dopo #Sansone (più papera di #Radu) è oggi Orsolini a condannare l’#Inter al k.o.; ma ancora… - Magicomonta : #Calciomercato #Bologna, Di Vaio rinforza l’attacco: occhi in Turchia - triolo_daniele : RT @PianetaMilan: .@Bolognafc1909, #Orsolini manda ko l'@Inter: esultanza incontenibile | #Video - #BolognaInter #BolognaFC #Bologna #Inter… -