Bologna-Inter 1-0 | cinque dati statistici che potresti non sapere

(Di lunedì 27 febbraio 2023)1-0 costa una nuova sconfitta al Dall’Ara, campo certo non amico e dove troppo spesso sono arrivate giornate storte (non solo l’anno scorso). L’analisi statistica lo conferma in pieno. DUE – Le sconfitte consecutive per l’in casa del, dopo il terrificante 2-1 del 27 aprile 2022. I rossoblù prima dell’anno scorso non vincevano dal 10 febbraio 2022 al Dall’Ara (anche lì 2-1), il precedente bis è del 1999 con tre KO: 2-0 il 17 gennaio, 2-1 il 30 maggio (nello spareggio UEFA) e 3-0 il 7 novembre. TRE – Igiocati da Romelu Lukaku al Dall’Ara. Questa è la prima volta che non riesce ad andare in gol, dopo la doppietta nell’1-2 del 2 novembre 2019 e l’unica rete nello 0-1 del 3 aprile 2021. SEI – Le squadre che hanno conquistato più dei diciassette ...