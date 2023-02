Bologna, il 2023 di Orsolini gli fa sognare l’azzurro (Di lunedì 27 febbraio 2023) Riccardo Orsolini ha segnato il suo quinto gol (primo all’Inter) in questo 2023 davanti a Roberto Mancini in tribuna Riccardo Orsolini ha segnato il suo quinto gol (primo all’Inter) in questo 2023 davanti a Roberto Mancini in tribuna. L’esterno del Bologna ha fatto uno scatto mentale importante da dopo la sosta. Consapevolezza, lavoro e mentalità sono la chiave del classe ’97 per tornare a sognare l’azzurro e trascinare i rossoblù verso l’Europa. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 27 febbraio 2023) Riccardoha segnato il suo quinto gol (primo all’Inter) in questodavanti a Roberto Mancini in tribuna Riccardoha segnato il suo quinto gol (primo all’Inter) in questodavanti a Roberto Mancini in tribuna. L’esterno delha fatto uno scatto mentale importante da dopo la sosta. Consapevolezza, lavoro e mentalità sono la chiave del classe ’97 per tornare ae trascinare i rossoblù verso l’Europa. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

