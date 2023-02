Bologna | agente Thiago Motta | “Ora non c’è nulla con l’Inter | ha in testa solo la prossima gara”

(Di lunedì 27 febbraio 2023) Alessandro Canovi,dell’allenatore del, nel corso di un’intervista rilasciata a Calciomercato.it, ha parlato del possibile futuro del suo assistito che è stato accostato al: “In questo momento non c’ècon, davvero. L’obiettivo diè vincere lacontro il Torino. Lui è un allenatore che guarda all’oggi e ha una situazione mentale e quotidiana di poter lavorare con una società sana che vuole creare qualcosa di importante. In questo momento ilè la squadra rivelazione e nessuno avrebbe mai pensato che questa squadra potesse occupare questa posizione. Merito die di giocatori fantastici che sono tutti di ...

