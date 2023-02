Bmw Manufacturing è il più grande esportatore per nono anno consecutivo (Di lunedì 27 febbraio 2023) SPARTANBURG (USA) (ITALPRESS) – Bmw Manufacturing per il nono anno consecutivo è in testa nelle esportazioni automobilistiche della nazione per valore, secondo i dati rilasciati dal Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti. Lo stabilimento della Carolina del Sud ha esportato 227.029 Bmw Sports Activity Vehicles e Coupè nel 2022, con un valore delle esportazione di quasi 9,6 miliardi di dollari. Le vetture prodotte nello stabilimento di Spartanburg sono state esportate attraverso il porto di Charleston, (più di 182.000 unità, ndr), e attraverso altri cinque porti del sud-est. Più di 17.000 Bmw sono state esportate tramite trasporto ferroviario. Nel 2022, la Germania è diventata il primo mercato di esportazione di Bmw Manufacturing (15,5% del volume delle esportazioni), seguita da Cina (13,5%), ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 27 febbraio 2023) SPARTANBURG (USA) (ITALPRESS) – Bmwper ilè in testa nelle esportazioni automobilistiche della nazione per valore, secondo i dati rilasciati dal Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti. Lo stabilimento della Carolina del Sud ha esportato 227.029 Bmw Sports Activity Vehicles e Coupè nel 2022, con un valore delle esportazione di quasi 9,6 miliardi di dollari. Le vetture prodotte nello stabilimento di Spartanburg sono state esportate attraverso il porto di Charleston, (più di 182.000 unità, ndr), e attraverso altri cinque porti del sud-est. Più di 17.000 Bmw sono state esportate tramite trasporto ferroviario. Nel 2022, la Germania è diventata il primo mercato di esportazione di Bmw(15,5% del volume delle esportazioni), seguita da Cina (13,5%), ...

