BMW - iX5 Hydrogen | silenziosa e scattante | è uno dei futuri possibili? - VIDEO

(Di lunedì 27 febbraio 2023) L'idrogeno è una tecnologia matura? Forse, e se sì solo a livello tecnico, perché sulle strade europee le auto fuel cell sono mosche bianche, così come nei listini. la solita questione dell'uovo e della gallina: se non ci sono stazioni di rifornimento, le Case non producono nuovi modelli e se non ci sono nuovi modelli non è economicamente sostenibile realizzare delle stazioni di rifornimento. Comunque sia, alcuni costruttori continuano a credere che questa tecnologia possa essere un ideale affiancamento alle auto elettriche: tra questi c'è anche la BMW, che ha appena lanciato sulle strade europee una flotta di un centinaio di prototipi di iX5, un'evoluzione fuel cell dell'attuale X5. E per celebrare l'avvio di questa fase di test in condizioni reali ci ha consentito di guidare un esemplare della Suv ad Anversa, una delle capitali europee dell'idrogeno. Quanto ...