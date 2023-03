BMW - iX5 Hydrogen, silenziosa e scattante: è uno dei futuri possibili? - VIDEO (Di lunedì 27 febbraio 2023) L'idrogeno è una tecnologia matura? Forse, e se sì solo a livello tecnico, perché sulle strade europee le auto fuel cell sono mosche bianche, così come nei listini. la solita questione dell'uovo e della gallina: se non ci sono stazioni di rifornimento, le Case non producono nuovi modelli e se non ci sono nuovi modelli non è economicamente sostenibile realizzare delle stazioni di rifornimento. Comunque sia, alcuni costruttori continuano a credere che questa tecnologia possa essere un ideale affiancamento alle auto elettriche: tra questi c'è anche la BMW, che ha appena lanciato sulle strade europee una flotta di un centinaio di prototipi di iX5 Hydrogen, un'evoluzione fuel cell dell'attuale X5. E per celebrare l'avvio di questa fase di test in condizioni reali ci ha consentito di guidare un esemplare della Suv ad Anversa, una delle capitali europee dell'idrogeno. Quanto ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 27 febbraio 2023) L'idrogeno è una tecnologia matura? Forse, e se sì solo a livello tecnico, perché sulle strade europee le auto fuel cell sono mosche bianche, così come nei listini. la solita questione dell'uovo e della gallina: se non ci sono stazioni di rifornimento, le Case non producono nuovi modelli e se non ci sono nuovi modelli non è economicamente sostenibile realizzare delle stazioni di rifornimento. Comunque sia, alcuni costruttori continuano a credere che questa tecnologia possa essere un ideale affiancamento alle auto elettriche: tra questi c'è anche la BMW, che ha appena lanciato sulle strade europee una flotta di un centinaio di prototipi di iX5, un'evoluzione fuel cell dell'attuale X5. E per celebrare l'avvio di questa fase di test in condizioni reali ci ha consentito di guidare un esemplare della Suv ad Anversa, una delle capitali europee dell'idrogeno. Quanto ...

