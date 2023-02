Blitz nei ristoranti etnici a Napoli, sospensioni e multe (Di lunedì 27 febbraio 2023) I ristoranti etnici a Napoli sono stati sospesi in quanto l’attività di ristorazione veniva esercitata in ambienti trovati in pessime condizioni igienico-sanitarie e strutturali. Dieci ristoranti etnci a Napoli “sospesi”, tre tonnellate di alimenti sequestrate, e sanzioni amministrative per 40mila euro: è il bilancio di una serie di controlli che i carabinieri del Nas di Leggi su 2anews (Di lunedì 27 febbraio 2023) Isono stati sospesi in quanto l’attività di ristorazione veniva esercitata in ambienti trovati in pessime condizioni igienico-sanitarie e strutturali. Diecietnci a“sospesi”, tre tonnellate di alimenti sequestrate, e sanzioni amministrative per 40mila euro: è il bilancio di una serie di controlli che i carabinieri del Nas di

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... blogsicilia : #notizie #sicilia Blitz della municipale nei luoghi della movida, chiuso locale in via La Lumia, -… - achab73065592 : RT @DomPer888: Blitz dei carabinieri alle 04.30 di questa notte arrestati Capezzone e Cruciani per il reato di bullismo e figure di merda… - Medmax35560760 : RT @DomPer888: Blitz dei carabinieri alle 04.30 di questa notte arrestati Capezzone e Cruciani per il reato di bullismo e figure di merda… - deannaf09 : RT @DomPer888: Blitz dei carabinieri alle 04.30 di questa notte arrestati Capezzone e Cruciani per il reato di bullismo e figure di merda… - roberto36320293 : RT @DomPer888: Blitz dei carabinieri alle 04.30 di questa notte arrestati Capezzone e Cruciani per il reato di bullismo e figure di merda… -