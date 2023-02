Bilancio nelle scuole: modelli, variazioni, Athena 2. Corso di formazione (Di lunedì 27 febbraio 2023) Corso di formazione professionale per Dirigenti scolastici, DSGA, personale ATA e docenti impegnati nelle progettualità finanziate, organizzato e certificato da Associazione Insegnare Sicuri, ente accreditato al Miur ai sensi della direttiva 170/2016 Titolo dell’iniziativa formativa: Bilancio nelle scuole: modelli, variazioni, Athena 2 Presentazione dell’iniziativa formativa: Esplicazione dei vari modelli per Programma Annuale e Consuntivo e della loro L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 27 febbraio 2023)diprofessionale per Dirigenti scolastici, DSGA, personale ATA e docenti impegnatiprogettualità finanziate, organizzato e certificato da Associazione Insegnare Sicuri, ente accreditato al Miur ai sensi della direttiva 170/2016 Titolo dell’iniziativa formativa:2 Presentazione dell’iniziativa formativa: Esplicazione dei variper Programma Annuale e Consuntivo e della loro L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gippu1 : Bilancio di Mattia De Sciglio nelle partite a eliminazione diretta in Europa con la #Juventus: 4 sconfitte, 3 pareg… - orizzontescuola : Bilancio nelle scuole: modelli, variazioni, Athena 2. Corso di formazione - sickmarco_ : RT @casarossonera: @FBiasin Milan Inter 3-2 Juve Inter 2-0 Inter Roma 1-2 Lazio Inter 3-1 Ma dove vi caricate nelle partite importanti?? Av… - GiankyK : @Vullo30498334 @realvarriale @Bolognafc1909 @Inter @sscnapoli Anche Pjanic, se per questo. Se la cifra è pattuita p… - angelodellosso : @Abracad72772375 @chiccotesta Chi chiedeva di fare interventi di manutenzione nelle autostrade, che si fanno in est… -