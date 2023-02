“Biglietto di ritorno per il GF Vip”. Serve per rientrare nella casa: ecco a chi va (Di lunedì 27 febbraio 2023) Durante la sesta edizione il pubblico era rimasto sorpreso di quanto Alfonso Signorini e gli autori fossero diventati clementi con il cast, le squalifiche degli anni precedenti solo un ricordo. Quest’anno invece non sono mancate. Ma il GF Vip 7 ha visto più volte il Biglietto di ritorno, prima molti raro. Ne manca solo uno. È stata senza dubbio una novità, non si erano mai viste tante possibilità di rientro nella storia del format. I primi a pescare il Biglietto di ritorno al GF Vip 7 sono stati Charlie Gnocchi e Wilma Goich. Peccato che gli spettatori erano rimasti della stessa idea, eliminandoli la puntata dopo. E adesso a chi tocca l’ultimo? GF Vip, a chi spetta l’ultimo Biglietto di ritorno Stando a quanto riportato dal sito Biccy, resterebbe ancora ... Leggi su tuttivip (Di lunedì 27 febbraio 2023) Durante la sesta edizione il pubblico era rimasto sorpreso di quanto Alfonso Signorini e gli autori fossero diventati clementi con il cast, le squalifiche degli anni precedenti solo un ricordo. Quest’anno invece non sono mancate. Ma il GF Vip 7 ha visto più volte ildi, prima molti raro. Ne manca solo uno. È stata senza dubbio una novità, non si erano mai viste tante possibilità di rientrostoria del format. I primi a pescare ildial GF Vip 7 sono stati Charlie Gnocchi e Wilma Goich. Peccato che gli spettatori erano rimasti della stessa idea, eliminandoli la puntata dopo. E adesso a chi tocca l’ultimo? GF Vip, a chi spetta l’ultimodiStando a quanto riportato dal sito Biccy, resterebbe ancora ...

