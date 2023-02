Biglietti Sei Nazioni Femminile: inizia la vendita delle prevendite per le gare interne (Di lunedì 27 febbraio 2023) Ha preso il via quest’oggi la vendita dei Biglietti per le tre gare interne della Nazionale Italiana Femminile di Rugby nel Tiktok Women’s Six Nations 2023, allo Stadio S. Lanfranchi di Parma. Le Azzurre scenderanno in campo nell’esordio con la Francia, domenica 26 marzo alle 16, e incontreranno nelle settimane seguenti Irlanda, sabato 15 aprile ore 17.45 e Galles, sabato 29 aprile, ore 16.30. I Biglietti sono disponibili online su Ciaotickets.com, in uno degli oltre 750 punti vendita CiaoTickets in Italia o presso la segreteria delle Zebre Rugby Club. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 27 febbraio 2023) Ha preso il via quest’oggi ladeiper le tredella Nazionale Italianadi Rugby nel Tiktok Women’s Six Nations 2023, allo Stadio S. Lanfranchi di Parma. Le Azzurre scenderanno in campo nell’esordio con la Francia, domenica 26 marzo alle 16, e incontreranno nelle settimane seguenti Irlanda, sabato 15 aprile ore 17.45 e Galles, sabato 29 aprile, ore 16.30. Isono disponibili online su Ciaotickets.com, in uno degli oltre 750 puntiCiaoTickets in Italia o presso la segreteriaZebre Rugby Club. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SociosItalia : Retwitta se vorresti vincere 2 biglietti VIP per @juventusfc vs Torino & metti like se sei disponibile domani sera ???? - carlando_ : RT @SociosItalia: Retwitta se vorresti vincere 2 biglietti VIP per @juventusfc vs Torino & metti like se sei disponibile domani sera ???? - feroxtweet : RT @SociosItalia: Retwitta se vorresti vincere 2 biglietti VIP per @juventusfc vs Torino & metti like se sei disponibile domani sera ???? - sportface2016 : Biglietti #SeiNazioni Femminile: inizia la vendita delle prevendite per le gare interne - Fabbri_Ale : RT @SociosItalia: Retwitta se vorresti vincere 2 biglietti VIP per @juventusfc vs Torino & metti like se sei disponibile domani sera ???? -