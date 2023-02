Biglietti Ascoli-Bari in vendita da domani: sconti per Ascoli Club, token e Store. Omaggi per bimbi e famiglie di Arquata. (Di lunedì 27 febbraio 2023) Saranno in vendita dalle ore 16:00 di domani, martedì 28 febbraio, i Biglietti per assistere ad Ascoli-Bari, gara valida per la 28^ giornata di ritorno del campionato di Serie BKT, in programma domenica 5 marzo, alle ore 15:00, al Del Duca di Ascoli. E’ possibile acquistare i Biglietti online o nei punti vendita Ticketone. I residenti in provincia di Bari potranno acquistare i tagliandi esclusivamente per il Settore Ospiti. Tutti gli abbonati della stagione 2019/20 in possesso di voucher potranno utilizzare, anche parzialmente, il credito dello stesso. sconti: Anche per Ascoli-Bari ci saranno agevolazioni (solo per la tariffa Intero) ... Leggi su seriea24 (Di lunedì 27 febbraio 2023) Saranno indalle ore 16:00 di, martedì 28 febbraio, iper assistere ad, gara valida per la 28^ giornata di ritorno del campionato di Serie BKT, in programma domenica 5 marzo, alle ore 15:00, al Del Duca di. E’ possibile acquistare ionline o nei puntiTicketone. I residenti in provincia dipotranno acquistare i tagliandi esclusivamente per il Settore Ospiti. Tutti gli abbonati della stagione 2019/20 in possesso di voucher potranno utilizzare, anche parzialmente, il credito dello stesso.: Anche perci saranno agevolazioni (solo per la tariffa Intero) ...

