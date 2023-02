Biathlon. Johannes Bø, “l’uomo, la leggenda”. Quali record può battere da qui a fine stagione? (Di lunedì 27 febbraio 2023) La stagione del Biathlon sta per imboccare il proprio rettilineo conclusivo. Se la Coppa del Mondo femminile è ancora in bilico, quella maschile è ormai avviata verso il salotto di Johannes Bø. Non mancano, però, i temi d’interesse relativi al ventinovenne norvegese che, da qui a fine anno, potrebbe provare a stabilire una serie di primati. Quali? Andiamo a vederli. VITTORIE IN UNA SINGOLA stagione Al momento Bø ha primeggiato in 14 gare. Il record assoluto è di 16 e gli appartiene già, essendosi erto a tale quota nell’inverno 2018-19. Considerando come manchino sette appuntamenti individuali al termine delle danze, è evidente come abbia concretamente la possibilità di alzare ulteriormente l’asticella. In realtà, a questo punto la sfida è un’altra, quella di issarsi a ... Leggi su oasport (Di lunedì 27 febbraio 2023) Ladelsta per imboccare il proprio rettilineo conclusivo. Se la Coppa del Mondo femminile è ancora in bilico, quella maschile è ormai avviata verso il salotto diBø. Non mancano, però, i temi d’interesse relativi al ventinovenne norvegese che, da qui aanno, potrebbe provare a stabilire una serie di primati.? Andiamo a vederli. VITTORIE IN UNA SINGOLAAl momento Bø ha primeggiato in 14 gare. Ilassoluto è di 16 e gli appartiene già, essendosi erto a tale quota nell’inverno 2018-19. Considerando come manchino sette appuntamenti individuali al termine delle danze, è evidente come abbia concretamente la possibilità di alzare ulteriormente l’asticella. In realtà, a questo punto la sfida è un’altra, quella di issarsi a ...

