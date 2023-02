Biasin: «Inter, ogni inizio settimana incontro dirigenza-tecnico. Il problema» (Di lunedì 27 febbraio 2023) Fabrizio Biasin ha parlato degli incontri che si tengono ogni inizio di settimana tra la dirigenza dell’Inter e il tecnico. incontro – Queste le parole su Twitter da parte di Fabrizio Biasin. “ogni inizio settimana la dirigenza Inter incontra il tecnico: -Se l’incontro arriva dopo una vittoria si chiama “saluto”. -Se l’incontro arriva dopo una non-vittoria si chiama “summit”. Il problema non è l’incontro, il problema è che aumentano i summit e diminuiscono i saluti“. Fonte: Twitter Fabrizio Biasin Inter-News - Ultime ... Leggi su inter-news (Di lunedì 27 febbraio 2023) Fabrizioha parlato degli incontri che si tengonoditra ladell’e il– Queste le parole su Twitter da parte di Fabrizio. “laincontra il: -Se l’arriva dopo una vittoria si chiama “saluto”. -Se l’arriva dopo una non-vittoria si chiama “summit”. Ilnon è l’, ilè che aumentano i summit e diminuiscono i saluti“. Fonte: Twitter Fabrizio-News - Ultime ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Biasin: «Inter, ogni inizio settimana incontro dirigenza-tecnico. Il problema» - - surfasport : ???? BIASIN “INTER: 7 SCONFITTE SONO INACCETTABILI” ?? Con 2 #tweet, Fabrizio #Biasin ha commentato così la situazione… - Angelo046117211 : RT @pieroausilio98: A pressing non appena Zazzaroni ha denunciato la mancanza di una proprietà all’Inter, Biasin è andato su tutte le furie… - _ElPrincipe22 : RT @pieroausilio98: A pressing non appena Zazzaroni ha denunciato la mancanza di una proprietà all’Inter, Biasin è andato su tutte le furie… - la_stordita : RT @pieroausilio98: A pressing non appena Zazzaroni ha denunciato la mancanza di una proprietà all’Inter, Biasin è andato su tutte le furie… -