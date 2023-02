Beyoncé cachet da capogiro 24 milioni per un’ora di concerto privato a Dubai

Leggi su people24.myblog

(Di lunedì 27 febbraio 2023) L’evento nella serata di inaugurazione si è tenuto all’Atlantis The Royal, il nuovo hotel di lusso a. Il fine settimana trascorso da, infatti, potrebbe farvi cadere in uno stato di depressione dal quale è quasi impossibile riprendersi. Dopo cinque anni di assenza dai palcoscenici la popstar è tornata in grande stile e si