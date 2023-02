Beto-gol, il Napoli osserva: il punto (Di lunedì 27 febbraio 2023) Ha segnato contro lo Spezia, ma non è bastato all'Udinese per vincere. Norberto Beto è un attaccante che non si "misura"... Leggi su calciomercato (Di lunedì 27 febbraio 2023) Ha segnato contro lo Spezia, ma non è bastato all'Udinese per vincere. Norbertoè un attaccante che non si "misura"...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Beto-gol, il Napoli osserva: il punto: Ha segnato contro lo Spezia, ma non è bastato all'Udinese per vincere. Norbe… - cmdotcom : #Beto-gol, il #Napoli osserva: il punto - Fantacalcio : Udinese, Beto: 'Il mio gol? L'avevo provato in settimana' - Gherry1919 : @Laudantes Se uno vede i gol allora Nzola e Beto sono meglio di Abraham Arnautovic e Dzeko Ma questo le vede le par… - CronacheTweet : Se da una parte Nzola ha piegato i piani dell’Udinese, dall’altra i bianconeri possono godersi nuovamente l’asse Su… -