Best salsa | top 10 e novità musicali Febbraio 2023

Leggi su lopinionista

(Di lunedì 27 febbraio 2023) Maluma-Marc Anthony con “La Fórmula” in vetta alla classifica diinternazionale per, sul podio anche Victor Manuelle e Dani J Ben ritrovati alla classifica con i 10 calibri del mese sulla musica diinternazionale. In questoin vetta troviamo il duo Maluma–Marc Anthony che propongono “La Fórmula”. Scritto da assieme a Édgar Barrera, Kevin Mauricio Jiménez, Bryan Snaider Lezcano, Justin Quiles, Rene David Cano and Sergio George nasce come un riempipista per questo. Si rinnova l’amicizia tra questi due straordinari artisti della musica sudamericana. Nel video registrano il brano in collaborazione con tutto il team con la pellicola in bianco e nero molto suggestiva. Ricordiamo che si sono esibito lo scorso 23in occasione ...