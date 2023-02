Best Player Fifa Awards, Messi è il miglior giocatore del mondo (Di lunedì 27 febbraio 2023) (Adnkronos) – Lionel Messi conquista per la settima volta il Best Player Fifa Award a Parigi e viene incoronato miglior giocatore del mondo per il 2022, battendo gli altri due finalisti Kylian Mbappè e Karim Benzema. Il fuoriclasse argentino del Paris Saint Germain che ha guidato la Seleccion alla vittoria nei Mondiali in Qatar ritorna sul podio dopo che le ultime due edizioni del premio erano state vinte da Robert Lewandowski. “E’ un piacere essere qui e aver vinto. Ringrazio i miei compagni e il tecnico dell’Argentina. Questo è un riconoscimento del gruppo. Per me è stato fantastico realizzare il sogno che ho cercato con tanta insistenza”, ha detto Messi Messi al momento della premiazione. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 27 febbraio 2023) (Adnkronos) – Lionelconquista per la settima volta ilAward a Parigi e viene incoronatodelper il 2022, battendo gli altri due finalisti Kylian Mbappè e Karim Benzema. Il fuoriclasse argentino del Paris Saint Germain che ha guidato la Seleccion alla vittoria nei Mondiali in Qatar ritorna sul podio dopo che le ultime due edizioni del premio erano state vinte da Robert Lewandowski. “E’ un piacere essere qui e aver vinto. Ringrazio i miei compagni e il tecnico dell’Argentina. Questo è un riconoscimento del gruppo. Per me è stato fantastico realizzare il sogno che ho cercato con tanta insistenza”, ha dettoal momento della premiazione. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia ...

