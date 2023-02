Berlusconi, con Schlein mi auguro confronto costruttivo (Di lunedì 27 febbraio 2023) "Voglio rivolgere ad Elly Schlein le mie congratulazioni per il risultato ottenuto e i miei più cordiali auguri di buon lavoro. Il Partito Democratico rappresenta la maggiore forza dell'opposizione e ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 27 febbraio 2023) "Voglio rivolgere ad Ellyle mie congratulazioni per il risultato ottenuto e i miei più cordiali auguri di buon lavoro. Il Partito Democratico rappresenta la maggiore forza dell'opposizione e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : Michele Santoro: «Berlusconi è una persona di grandissimo senso pratico, sono molto d’accordo con lui sull’Ucraina»… - MarcoFattorini : Zelensky: «La casa di Berlusconi non è mai stata bombardata, non sono mai arrivati con i carri armati nel suo giard… - GiovaQuez : Berlusconi: 'Siamo sull'orlo della guerra nucleare ed io vengo criticato per volere pace'. No, vieni criticato per… - libreriaBove : @baffi_francesco Ma quale fascista con orgoglio sei e rimani solo opportunista.Sei in Fratelli d'Italia perché non… - AnsaRomaLazio : Mediaset listata a lutto, Ciao Maurizio sull'antenna di Cologno. Diretta Canale 5 si conclude con saluto Pier Silvi… -