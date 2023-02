Bergomi: «Inter, la gestione del gruppo è un tema! Sulla stagione dico…» (Di lunedì 27 febbraio 2023) Bergomi ha analizzato l’altalena di risultati dell’Inter, che ha perso col Bologna al Dall’Ara. Lo Zio si esprime Sulla gestione del gruppo di Inzaghi e dice la sua sul bilancio stagionale PROBLEMI ? Beppe Bergomi prova a spiegare la grande altalena dei nerazzurri: «L’Inter adesso vince con le grandi e fa fatica con le piccole. Al Napoli basta poco per fare gol, l’Inter deve fare tremendamente fatica per vincere una gara e a distanza di tre giorni non riesce a mantenere quella concentrazione. Quando gioca a calcio lo fa vedere ma non riesce ad avere continuità. Nervosismo? È un tema, perché all’Interno dello spogliatoio succedono determinate dinamiche. La gestione del gruppo diventa importante, tocca ... Leggi su inter-news (Di lunedì 27 febbraio 2023)ha analizzato l’altalena di risultati dell’, che ha perso col Bologna al Dall’Ara. Lo Zio si esprimedeldi Inzaghi e dice la sua sul bilancio stagionale PROBLEMI ? Beppeprova a spiegare la grande altalena dei nerazzurri: «L’adesso vince con le grandi e fa fatica con le piccole. Al Napoli basta poco per fare gol, l’deve fare tremendamente fatica per vincere una gara e a distanza di tre giorni non riesce a mantenere quella concentrazione. Quando gioca a calcio lo fa vedere ma non riesce ad avere continuità. Nervosismo? È un tema, perché all’no dello spogliatoio succedono determinate dinamiche. Ladeldiventa importante, tocca ...

