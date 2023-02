Bergamo: torna a casa il bimbo col polmone donato dal padre (Di lunedì 27 febbraio 2023) Le dimissioni, fa sapere l'Asst Bergamo, sono avvenute martedì 21 febbraio, a poco più di un mese dall'intervento. Il trapianto di polmone da donatore vivente, il primo in Italia per questo organo, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 27 febbraio 2023) Le dimissioni, fa sapere l'Asst, sono avvenute martedì 21 febbraio, a poco più di un mese dall'intervento. Il trapianto didare vivente, il primo in Italia per questo organo, ...

