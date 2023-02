Bergamo, dona metà polmone a suo figlio: primo caso in Italia. E' stato dimesso e sta bene (Di lunedì 27 febbraio 2023) "Quando i medici mi hanno chiesto se fossi d'accordo, ho risposto subito: sono pronto. Quel giorno ero senza parole: è stato il giorno più importante della mia vita perché avrei potuto salvare mio ... Leggi su gazzettadelsud (Di lunedì 27 febbraio 2023) "Quando i medici mi hanno chiesto se fossi d'accordo, ho risposto subito: sono pronto. Quel giorno ero senza parole: èil giorno più importante della mia vita perché avrei potuto salvare mio ...

