(Di lunedì 27 febbraio 2023). Lo chiameremo “”, come il personaggio dei videogiochi “SuperBros.” di cui è tanto appassionato.è il bambino di 5 anni tornato a respirare grazie aldal, il primo trapianto didare vivente eseguito in Italia per questo organo. A distanza di poco più di un mese dall’intervento, lo scorso 17 gennaio, il piccoloè statomartedì 21 febbraioPapa Giovanni XXIII di. Ilre disi chiama Ánduel ed è un uomo albanese di 34 anni. La moglie, Ornéla, ha oggi 35 anni da poco compiuti. Nell’estate 2018 si è trasferita ...

Era sabato sera e mi hanno. Ma essendo stato operato all'aorta, mi erano venuti dei dubbi. ... E come me c'è chi ha una malattia oncologica o infettiva, come si è visto ae Brescia, dove ...Il calciatore è già stato. Sempre in tema di reparto difensivo Samuel Umtiti, che nell'... L'allenamento di rifinitura di domattina, prima della partenza per, scioglierà i dubbi sulla ...

Bergamo, dimesso dall’ospedale Mario: il bimbo con il polmone donato dal papà BergamoNews.it

Bergamo, dimesso dall’ospedale Papa Giovanni «Mario», il bimbo a cui il papà ha donato un polmone Corriere Bergamo - Corriere della Sera

Dimesso il bimbo che ha ricevuto il polmone dal papà: commuove l ... Fanpage.it

Tentazione 4 giorni e tante dimissioni: «Nella meccanica il ... L'Eco di Bergamo

Bergamo, i giocatori fumano spinelli: l'allenatore Igor Trocchia si dimette per punirli IL GIORNO

Si tratta delle procure di Genova, Bergamo, Udine, Modena, Bologna e Cagliari. L'ex presidente bianconero: "Le dimissioni sono scaturite da un'indagine penale che mi riguarda". “La sospensione mi è st ...Il rocker ex Timoria ricoverato all’Humanitas Gavazzeni. Gli esami per valutare un altro intervento. Convivere con una spada di Damocle: «Com’è Ti godi il presente». A maggio l’uscita del nuovo disco ...