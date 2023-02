Benzina annacquata, centinaia di euro di danni: se la tua auto manifesta questi problemi, corri a denunciare (Di lunedì 27 febbraio 2023) Da giorni svariati automobilisti sono alle prese con enormi disagi dopo aver fatto rifornimento di Benzina al distributore. Ecco cos’è successo. In tempi di caro energia, carburanti compresi, gli automobilisti sono più attenti che mai a cercare di limitare l’uso delle quattro ruote e scegliere i distributori più convenienti per il rifornimento. Ironia della sorte, dopo essersi tanto adoperati per risparmiare qualche euro, può succedere di ritrovarsi a piedi, e con un’auto da portare in officina riparazioni, perché la Benzina nel serbatoio risulta “annacquata”. Della serie: oltre al danno anche la beffa. Basta anche una piccola quantità di Benzina adulterata per rimanere a piedi – AnsaFoto (Grantennistoscana.it)È la disavventura capitata lo scorso ... Leggi su grantennistoscana (Di lunedì 27 febbraio 2023) Da giorni svariatimobilisti sono alle prese con enormi disagi dopo aver fatto rifornimento dial distributore. Ecco cos’è successo. In tempi di caro energia, carburanti compresi, glimobilisti sono più attenti che mai a cercare di limitare l’uso delle quattro ruote e scegliere i distributori più convenienti per il rifornimento. Ironia della sorte, dopo essersi tanto adoperati per risparmiare qualche, può succedere di ritrovarsi a piedi, e con un’da portare in officina riparazioni, perché lanel serbatoio risulta “”. Della serie: oltre al danno anche la beffa. Basta anche una piccola quantità diadulterata per rimanere a piedi – AnsaFoto (Grantennistoscana.it)È la disavventura capitata lo scorso ...

