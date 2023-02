Benifei Pd | Incontro con l' emissario del Marocco? Vero | Panzeri mi chiese con insistenza di andarci

Leggi su affaritaliani

(Di lunedì 27 febbraio 2023) Lo scandalo del Qatar-gate si allarga dopo le dichiarazioni durissime del principale imputato Antonio, che nel suo interrogatorio ha fatto diversi nomi, mettendo nei guai soprattutto eurodeputati del Pd. "Né io né il mio assistente abbiamo incontrato l’ambasciatore marocchino Atmoun". Brando, 37 anni, eurodeputato dal 2014 e capo delegazione del Pd al Parlamento europeo dal 2019, - si legge su La Stampa - tirato in ballo nello scandalo del Quatar-gate da Antonio, respinge ogni connessione. Di fronte ai magistrati di Bruxelles,ha riferito che come altri europarlamentariè stato eletto nel 2019 grazie ai voti decisivi della comunità marocchina. "Posso tranquillamente affermare che non ho mai inviato il mio assistente a Roma per partecipare a quella riunione. Era ...