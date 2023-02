Battipaglia, “Martedì Letterari”. Appuntamento con Alberto Muraro (Di lunedì 27 febbraio 2023) Prosegue la rassegna “Martedì Letterari”, organizzata dall’Associazione “Rinascita – Commercianti di Battipaglia”, presieduta da Lucia Ferraioli, coordinata dal giornalista Andrea Picariello e rientrante all’interno del format “La biblioteca è anche tua”. L’Appuntamento previsto per il mese di febbraio vedrà ospite Alberto Muraro, giornalista e scrittore che presenterà il suo primo romanzo “Linea 148”. Alle ore 19:00 di Martedì 28 febbraio, presso il caffè culturale “Artè”, in via Italia 75, a Battipaglia, si terrà la presentazione del libro con la presenza dello stesso autore. In quest’occasione sarà possibile discutere con Alberto Muraro di questa sua prima ed intensa opera Letteraria, e non solo. ... Leggi su zon (Di lunedì 27 febbraio 2023) Prosegue la rassegna “”, organizzata dall’Associazione “Rinascita – Commercianti di”, presieduta da Lucia Ferraioli, coordinata dal giornalista Andrea Picariello e rientrante all’interno del format “La biblioteca è anche tua”. L’previsto per il mese di febbraio vedrà ospite, giornalista e scrittore che presenterà il suo primo romanzo “Linea 148”. Alle ore 19:00 di28 febbraio, presso il caffè culturale “Artè”, in via Italia 75, a, si terrà la presentazione del libro con la presenza dello stesso autore. In quest’occasione sarà possibile discutere condi questa sua prima ed intensa operaa, e non solo. ...

